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Ракурс
На Харківщині розбився літак з пілотом-курсантом. Фото: Википедия

На Харківщині розбився літак з пілотом-курсантом

2 лип 2019, 18:30
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У Харківській області розбився літак, на якому курсант здійснював навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією у літака L-39 відмовив двигун.

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Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба встиг вчасно катапультуватися і наразі тривають його пошуки. Група пошуковців виїхала у Куп’янський район, де біля селища Старовірівка впав літак. Про це повідомляється у прес-службі університету.

Інцидент стався сьогодні близько 16.00. Рішення про катапультування було прийнято спільно з групою керівництва польотів. Після приземлення курсант вийшов на зв’язок и повідомив, що його стан задовільний і ушкоджень в нього немає.

Була призначена спеціальна комісія, яка буде займатися з’ясуванням причин аварії.

Зазначимо, що цей літак пройшов капітальний ремонт у Державному підприємстві «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а потім у березні 2014 року його передали до частини університету.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Полтавській області після аварійного приземлення загорівся літак Ан-2. Він здійснював обприскування сільськогосподарських посівів.

Джерело: Ракурс


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