Окупанти затримали в Судаку кримського татарина за пост в соцмережі 6 років тому. Фото: "Крымская солидарность"

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Ракурс

Російські окупанти затримали в Криму 26-річного кримського татарина Сеяра Емірова. Приводом стала неугодна окупаційній владі публікація в соціальній мережі «ВКонтакте», датована 2013 роком.

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Затримали Емірова сьогодні, 2 липня, в кримському місті Судак. Кримському татарину закидають статтю 20.29 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів), повідомляє спільнота «Кримська солідарність» в Facebook.

За словами громадського захисника Сейтосмана Караліева, чоловіка затримали за пост в російській соціальній мережі «ВКонтакте», який він розмістив в 2013 році.

Крім того, відомо, що вчора додому до Емірова приїжджали співробітники місцевої поліції, але без постанови про затримання, тому він відмовився проїхати з ними. А сьогодні його затримали в будинку батьків.

Затриманого кримського татарина доставили в міське відділення поліції, а потім — в Судакський міський суд. Судове засідання почалося після 16.00, в якості захисника Емірова виступає громадський активіст Караль.

У суді Емірів заявив, що відеоролик в соцмережі, який обурив окупаційну владу, був оприлюднений на його сторінці «ВКонтакте» у 2013 році, але на той момент Крим перебував в іншому правовому полі і відео не входило в список заборонених екстремістських матеріалів. Через деякий час чоловік перестав користуватися цією соцмережею з причини втрати пароля.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Криму вийшов на свободу заарештований за репост в соцмережі кримський татарин.