Збої на сервісі Cloudflare: не працюють десятки сайтів, в тому числі і партії Зеленського. Фото: Мир 24

https://racurs.ua/ua/n123864-zboyi-na-servisi-cloudflare-ne-pracuut-desyatky-saytiv-v-tomu-chysli-i-partiyi-zelenskogo-karta.html

Ракурс

Сайт політичної партії «Слуга народу» тимчасово перестав працювати. Причиною стали масштабні збої на сервісі для захисту сайтів Cloudflare.

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Другі за два тижні неполадки вивели з ладу низку сайтів і сервісів. При спробі потрапити на сайти з’являється помилка з кодом 502. В прес-службі політичної сили заявили, що вже намагаються виправити ситуацію, що склалася. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Слуги народу».

Через проблеми на найбільшому сервісі для інтернет-захисту Cloudflare, які почалися близько 16.40, виникли також збої в месенджері Discord, кріптобіржі Coinbase, музичному сервісі Soundcloud та інших сайтах. Дані про місця збоїв надав Downdetector, який теж працює з перебоями через проблеми з Cloudflare.

Зазначимо, що попередній збій стався 24 червня цього року. Тоді збої тривали півтори години. В цей же час виникли проблеми у Cloud-службі інтернет-гіганта Amazon.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині червня в месенджері Telegram стався масштабний збій через атаки ботів.