Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сбои на сервисе Cloudflare: не работают десятки сайтов, в том числе и партии Зеленского. Фото: Мир 24

Сбои на сервисе Cloudflare: не работают десятки сайтов, в том числе и партии Зеленского (КАРТА)

2 июл 2019, 17:44
999

Сайт политической партии «Слуга народа» временно перестал работать. Причиной стали масштабные сбои на сервисе для защиты сайтов Cloudflare.

Loading...

Вторые за две недели неполадки вывели из строя ряд сайтов и сервисов. При попытке попасть на сайты появляется ошибка с кодом 502. В пресс-службе политической силы заявили, что уже пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуги народа».

Из-за проблем на крупнейшем сервисе для интернет-защиты Cloudflare, которые начались около 16.40, возникли также сбои в мессенджере Discord, криптобирже Coinbase, музыкальном сервисе Soundcloud и других сайтах. Данные о местах сбоев предоставил Downdetector, который тоже работает с перебоями из-за проблем с Cloudflare.

Масштабные сбои на Cloudflare. Фото: Downdetector

Отметим, что предыдущий сбой произошел 24 июня этого года. Тогда неполадки длились полтора часа. В это же время возникли проблемы у облачной службы интернет-гиганта Amazon.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой из-за атаки ботов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На Харьковщине разбился самолет с пилотом-курсантом

Разбился самолет, на котором курсант национального университета Воздушных сил имени Кожедуба выполнял учебный полет. Курсант вовремя катапультировался и сейчас проводятся его поиски в поле в Купянском районе Харьковской области

Новости Украины
18:30

Оккупанты задержали в Судаке крымского татарина за пост в соцсети 6 лет назад (ФОТО)

Российские оккупанты в Крыму продолжают ущемлять права коренных жителей. Сегодня в Судаке крымского татарина задержали за размещение в 2013 году публикации в соцсети «ВКонтакте»

Правовые новости
17:56

Разрыв селезенки и внутреннее кровотечение: командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата

Следователи ГБР завершили расследование в отношении командира взвода Нацгвардии, который жестоко избил подчиненного военнослужащего. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Новости Украины
15:16
Новости партнеров
Загрузка...