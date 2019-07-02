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Сбои на сервисе Cloudflare: не работают десятки сайтов, в том числе и партии Зеленского. Фото: Мир 24
Сбои на сервисе Cloudflare: не работают десятки сайтов, в том числе и партии Зеленского (КАРТА)https://racurs.ua/n123864-sboi-na-servise-cloudflare-ne-rabotaut-desyatki-saytov-v-tom-chisle-i-partii-zelenskogo-karta.htmlРакурс
Сайт политической партии «Слуга народа» временно перестал работать. Причиной стали масштабные сбои на сервисе для защиты сайтов Cloudflare.
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Вторые за две недели неполадки вывели из строя ряд сайтов и сервисов. При попытке попасть на сайты появляется ошибка с кодом 502. В пресс-службе политической силы заявили, что уже пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуги народа».
Из-за проблем на крупнейшем сервисе для интернет-защиты Cloudflare, которые начались около 16.40, возникли также сбои в мессенджере Discord, криптобирже Coinbase, музыкальном сервисе Soundcloud и других сайтах. Данные о местах сбоев предоставил Downdetector, который тоже работает с перебоями из-за проблем с Cloudflare.
Отметим, что предыдущий сбой произошел 24 июня этого года. Тогда неполадки длились полтора часа. В это же время возникли проблемы у облачной службы интернет-гиганта Amazon.
Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой из-за атаки ботов.
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