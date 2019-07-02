Зеленский в Канаде заявил о сохранении курса Украины в ЕС и НАТО. Фото: сайт президента

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Курс в Евросоюз и НАТО будет приоритетным для Украины. Президент Владимир Зеленский заверил в этом министра иностранных дел Канады Христю Фриланд во время сегодняшней встречи в Торонто.

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Зеленский, который находится в Торонто с рабочим визитом, выразил благодарность Канаде за поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, в Организации Объединенных Наций (ООН) и «Большой семерке» (G7). Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Как говорится в сообщении, глава МИД Канады и президент Украины отметили, что важную роль в противодействии агрессии со стороны РФ играет консолидация международного сообщества.

Зеленский в ходе встречи с Фриланд также выразил надежду на продолжение активного взаимодействия Канады с Украиной в вопросах евроатлантической интеграции нашего государства.

Напомним, что в рамках рабочего визита Зеленского в Канаду запланирован еще ряд встреч международного уровня. В частности, президент должен встретиться со спецпредставителем США Куртом Волкером и еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской.