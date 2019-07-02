Зеленський у Канаді заявив про збереження курсу України в ЄС і НАТО. Фото: сайт президента

https://racurs.ua/ua/n123860-zelenskyy-u-kanadi-zayavyv-pro-zberejennya-kursu-ukrayiny-v-ies-i-nato.html

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Курс в Євросоюз і НАТО буде пріоритетним для України. Президент Володимир Зеленський запевнив у цьому міністра закордонних справ Канади Христю Фріланд під час сьогоднішньої зустрічі в Торонто.

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Зеленський, який перебуває у Торонто з робочим візитом, висловив подяку Канаді за підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема, в Організації Об'єднаних Націй (ООН) і «Великій сімці» (G7). Про це інформує прес-служба глави держави.

Як зазначено в повідомленні, глава МЗС Канади і президент України наголосили, що важливу роль у протидії агресії з боку РФ грає консолідація міжнародної спільноти.

Зеленський під час зустрічі з Фріланд також висловив надію на продовження активної взаємодії Канади з Україною щодо питань євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Нагадаємо, що в рамках робочого візиту Зеленського до Канади заплановано ще низку зустрічей міжнародного рівня. Зокрема, президент має зустрітися зі спецпредставником США Куртом Волкером і єврокомісаром Ельжбетою Беньковською.