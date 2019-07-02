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На волонтерів «Голосу» напали невідомі молодики та погрожували розправою. Фото: Версия.Инфо

На волонтерів «Голосу» напали невідомі молодики та погрожували розправою (ФОТО)

2 лип 2019, 16:59
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На волонтерів політичної сили «Голос» у Львові напали невідомі молодики у спортивному одягу. Волонтери у цей час були одягнені в кепки та футболки з дизайном партії.

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Інцидент трапився вчора близько 20.00 вечора біля однієї з зупинок громадського транспорту. Хулігани ображали волонтерів, змусили їх зняти одяг з брендованим дизайном та погрожували розправою. Про це повідомляє прес-служба партії.

За словами кандидатки по мажоритарному округу № 115 від партії «Голос» Наталії ПІпи, напад зумовлений популярністю політичної сили, яка викликала агресію у їхніх опонентів. Також вночі був здійснений напад на коворкінг Змін. Це приміщення було місцем зустрічей для волонтерів.

З щита здерли літери та емблему партії, обмалювали літери и намагались відчепити банер. Хулігани потрапили на камери відеоспостереження. На відео видно, що споряджені молодики цілеспрямовано прийшли до приміщення «Голосу».

Напад на коворкінг Змін. Фото: Голос

Координатор коворкінгів політичної сили Олена Ведмідь наголосили, що напад є передвиборчою провокацією. Дії зловмисників у партії назвали звичайними чорними методами, якими старі політики уже 28 років протистоять молодим опонентам.

Стало відомо, що окрім нападу до коворкінгу неодноразово приходили погрози.

Зазначимо, що напад здійснили у 118 окрузі, за яким балотується Богдан Дубневич, який вже був депутатом у Верховній Раді та фігурував у корупційних скандалах.

Як раніше повідомлялося, на приймальню народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка у Харкові напали та облили червоною фарбою.

Джерело: Ракурс


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