Теракти у Шрі-Ланці були здійснені 21 квітня, фото: The Australian

https://racurs.ua/ua/n123858-terakty-u-shri-lanci-ochilnyka-policiyi-zaareshtuvaly-za-dopuschenu-nedbalist-u-roboti.html

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У Шрі-Ланці місцеві поліцейські сьогодні заарештували свого керівника — генерального інспектора Пуджітха Джаясундара, а також колишнього секретаря Міноборони Хемасірі Фернандо.

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Причиною арешту стали допущені ними помилки в роботі, які призвели до гучних терактів у квітні цього року, жертвами котрих стали 258 осіб, повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника шрі-ланської поліції.

Генеральний прокурор Даппула де Лівера наказав заарештувати цих високопосадовців у понеділок і закликав поліцію пред’явити проти них звинувачення, зокрема й у «злочинах проти людяності».

Їх недбалість досягає рівня того, що відомо в міжнародному праві як злочини проти людяності, — наголосив генпрокурор Шрі-Ланки.

Розвідка неодноразово попереджала про те, що напад неминуче буде здійснено.

Зокрема, президент країни Майтріпала Сірісена звинуватив Фернандо і Джаясундару в тому, що вони не відреагували на звіт розвідки від 4 квітня щодо загрози вибухів 21 квітня.

Крім того, місцеві мусульманські групи також попереджали як поліцейських, так і розвідку про потенційну загрозу з боку радикального релігійного діяча Захрана Хашима, який керував терористами-смертниками.

В момент арешту Джаясундара і Фернандо перебували на лікуванні у двох різних медичних закладах.

Крім того, підозрюваними у цій справі є ще дев’ять старших офіцерів поліції.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Шрі-Ланці поліція вбила батька і двох братів ймовірного організатора серії великодніх терактів.