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Ракурс
Теракты в Шри-Ланке были осуществлены 21 апреля, фото: The Australian

Теракты в Шри-Ланке: главу полиции арестовали за допущенную небрежность в работе

2 июл 2019, 16:53
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В Шри-Ланке местные полицейские сегодня арестовали своего руководителя — генерального инспектора Пуджитха Джаясундара, а также бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо.

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Причиной ареста стали допущенные ими ошибки в работе, которые привели к громким терактам в апреле этого года, жертвами которых стали 258 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя шри-ланской полиции.

Генеральный прокурор Даппула де Ливера приказал арестовать этих лиц в понедельник и призвал полицию предъявить против них обвинения, в частности в «преступлениях против человечности».

Их небрежность достигает уровня того, который известен в международном праве как преступления против человечности, — подчеркнул генпрокурор Шри-Ланки.

Разведка неоднократно предупреждала о том, что нападение неизбежно будет осуществлено.

В частности, президент страны Майтрипала Сирисена обвинил Фернандо и Джаясундару в том, что они не отреагировали на отчет разведки от 4 апреля об угрозе взрывов 21 апреля.

Кроме того, местные мусульманские группы также предупреждали как полицейских, так и разведку о потенциальной угрозе со стороны радикального религиозного деятеля Захрани Хашима, который руководил террористами-смертниками.

В момент ареста Джаясундара и Фернандо находились на лечении в двух различных медицинских учреждениях.

Кроме того, подозреваемыми в этом деле являются еще девять офицеров полиции.

Напомним, в конце апреля в Шри-Ланке полиция убила отца и двух братьев предполагаемого организатора серии пасхальных терактов.

Источник: Ракурс


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