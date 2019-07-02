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Погода в Киеве: за первые дни июля побиты два температурных рекорда. Фото: Аcc.cv

Погода в Киеве: за первые дни июля побиты два температурных рекорда

2 июл 2019, 16:51
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Погода в Киеве в начале второго месяца лета позволила зафиксировать новые температурные рекорды. Первые два дня июля 2019 года в столице отличились рекордом среднесуточной температуры воздуха и рекордно теплой ночной температурой.

Впервые за 139 лет наблюдений среднесуточная температура воздуха 1 ​​июля превысила рекордное значение далекого 1890 года на 0,4 градуса. В этом году она составила 26,0°С, информирует сегодня пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Кроме этого, по данным метеостанции обсерватории, ночь на 2 июля стала самой теплой за все время наблюдений с 1881 года.

Вчера ночью температура воздуха не опускалась ниже 20,9°С. Таким образом, на 0,9 градуса превышены два предыдущих рекорда, которые фиксировали в 1938 и 2016 годах. А всего с начала 2019 года в Киеве побиты 18 температурных рекордов.

Ранее «Ракурс» сообщал прогноз погоды в Украине на 3 июля: синоптики обещают украинцам до 31 градуса тепла, но на востоке и юге страны возможны дожди.

Источник: Ракурс


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