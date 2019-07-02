Погода в Украине 3 июля: синоптики обещают до +31°, на востоке и юге возможны дожди. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 3 июля будет комфортной: на западе страны удержится умеренное тепло, а в восточных и южных областях будет до +31°, но возможны осадки.

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В центре Украины температура воздуха ближайшей ночью составит от 15° до 19° тепла. Днем столбики термометров покажут от 24° до 28° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 июля будет умеренно теплой, без осадков. Температура ночью составит 15−17° тепла, а днем — 24−26° тепла.

Во Львове в среду будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 14−16° тепла, а днем ​​— 24−26° выше нуля.

В Одессе завтра пройдут дожди, осадки прогнозируются и днем, и ночью. Возможна гроза. Температура воздуха ночью будет 20−22° тепла, а днем ​​— 27−29°.

В Днепре 3 июля ночью ожидаются дождь и гроза, днем — без осадков. Ночью воздух прогреется до 18−20° выше нуля, а днем ​​синоптики прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове завтра ночью также будет дождь, но днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит 17−19° тепла, а днем ​​— 28−30° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 июля будет спокойной. Магнитные бури не прогнозируются. Небольшие возмущения возможны лишь ночью и вечером.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Европе аномально высокие температуры стали причиной гибели восьми человек.