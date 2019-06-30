Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Европе жертвами жары стали восемь человек. Фото: Фокус

В Европе жертвами жары стали восемь человек

30 июн 2019, 08:21
999

В Европе аномально высокие температуры стали причиной гибели восьми человек, еще несколько находятся в критическом состоянии, и врачи пытаются спасти их жизни. Больше всего жертв зафиксировали во Франции, где из-за жары погибли четыре человека. В Испании и Италии насчитали по два смертельных случая.

Loading...

Рекордная жара накрыла юго-западную Европу, в результате чего начали умирать люди. Первым погиб 33-летний кровельщик, который работал при температуре 35 градусов тепла. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Выше всего температура поднималась в коммуне Галларг-ле-Монтье на юге департамента Гар. Столбики термометров показали 45,9 градусов тепла.

Аномально высокие температуры также привели к масштабным лесным пожарам. Стихия стала еще одной причиной гибели и получения повреждений людей.

В департаменте Гар от огня пострадали три человека. В регионе зафиксировали около 30 случаев пожаров и возгорания, а пламя уничтожило более 300 га леса и повредило около 10 домов.

В департаменте Воклюз из-за пожара на местном предприятии десять пожарных получили тепловой удар и временно было закрыто автомобильное движение на автомагистрали.

В Испании пожары уничтожили уже более 1,6 тыс. га леса. Вследствие этих пожаров были эвакуированы около 20 человек, а сильный ветер несколько дней препятствовал локализации огня.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики дали прогноз на июль.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Европе жертвами жары стали восемь человек

Аномально высокие температуры стали причиной гибели восьми человек в Европе. Больше всего жертв насчитали во Франции. Также погибшие есть в Испании и Италии. В больницах в критическом состоянии находятся еще несколько человек

Новости мира
08:21

Парламентские выборы: ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили

Партию Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрировали на внеочередных парламентских выборах. Теперь политическая сила может претендовать на депутатские кресла в Верховной Раде

Новости Украины
22:25   29 июн
Новости партнеров
Загрузка...