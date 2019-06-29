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В SpaceX рассказали, когда запустят первую коммерческую миссию Starship. Фото: Укрінформ

В SpaceX рассказали, когда запустят первую коммерческую миссию Starship

29 июн 2019, 22:42
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В компании Илона Маска SpaceX рассказали, когда проведут свою первую коммерческую миссию с участием нового корабля Starship, который перед этим назывался Big Falcon Rocket.

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Миссию с супер-тяжелой ракетой-носителем SuperSight запланировали на 2021 год. Ракета, которая сможет перевозить на земную орбиту более 100 т и перемещать 20-тонные грузы на геостационарные орбиты, пока еще разрабатывают. Первыми клиентами могут стать телекоммуникационные компании, с которыми сейчас проводятся переговоры, об этом сообщил вице-президент компании Джонатан Хофеллер на конференции APSAT, передает «Укринформ».

Отметим, что носитель оборудовали девятиметровым обтекателем полезной нагрузки и системой запуска для перевозки экипажа и ресурсов на Луну и Марс. Также будет протестировано новую систему запуска следующего поколения, которую будут использовать для запуска вывода на орбиту спутников. Демонстрационные полеты несут рекламную функцию и должны убедить страховые компании в надежности корабля.

Первый такой полет может состояться уже до конца этого года.

Как ранее сообщалось, Falcon Heavy 25 июня отправился на орбиту со спутниками и прахом более сотни человек.



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