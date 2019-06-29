У SpaceX розповіли, коли запустять першу комерційну місію Starship. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n123760-u-spacex-rozpovily-koly-zapustyat-pershu-komerciynu-misiu-starship.html

Ракурс

У компанії Ілона Маска SpaceX розповіли, коли проведуть свою першу комерційну місію за участі нового корабля Starship, який перед цим називався Big Falcon Rocket.

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Місію з супер-важкою ракетою-носієм SuperSight запланували на 2021 рік. Ракету, яка зможе перевозити на земну орбіту понад 100 т і переміщати 20-тонні вантажі на геостаціонарні орбіти, наразі ще розробляють. Першими клієнтами можуть стати телекомунікаційні компанії, з якими зараз проводяться перемовини, про це повідомив віцепрезидент компанії Джонатан Хофеллер на конференції APSAT, передає «Укрінформ».

Зазначимо, що носій обладнали дев’ятиметровим обтічником корисного навантаження і системою запуску для перевезення екіпажу та ресурсів на Місяць та Марс. Також буде протестовано нову систему запуску наступного покоління, яку будуть використовувати для запуску виведення на орбіту супутників. Демонстраційні польоти несуть рекламну функцію та мають переконати страхові компанії у надійності корабля.

Перший такий політ може відбутися вже до кінця цього року.

Як раніше повідомлялося, Falcon Heavy 25 червня відправився на орбіту з супутниками та прахом понад сотні осіб.