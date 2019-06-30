У Європі жертвами спеки стали восьмеро осіб. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n123761-u-ievropi-jertvamy-speky-staly-vosmero-osib.html

Ракурс

У Європі аномально високі температури стали причиною загибелі вісьмох осіб, ще декілька перебувають у критичному стані і лікарі намагаються врятувати їхні життя. Найбільше жертв зафіксували у Франції, де через спеку загинули четверо осіб. В Іспанії та Італії нарахували по два смертельних випадки.

Loading...

Рекордна спека накрила південно-західну Європу, внаслідок чого почали помирати люди. Першим загинув 33-річний покрівельник, який працював при температурі 35 градусів тепла. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на AFP.

Найвище температура піднімалась у комуні Галларг-ле-Монтьо на півдні департаменту Гар. Стовпчики термометрів показали 45,9 градусів тепла.

Аномально високі температури також призвели до масштабних лісових пожеж. Стихія стала ще однією причиною загибелі та отримання ушкоджень осіб.

У департаменті Гар від вогню постраждали троє осіб. У регіоні зафіксували близько 30 випадків пожеж та займання, а полум’я знищило понад 300 га лісу та пошкодило близько 10 будинків.

У департаменті Воклюз через пожежу на місцевому підприємстві десятеро пожежників отримали тепловий удар і тимчасово був закритий автомобільний рух на автомагістралі.

В Іспанії пожежі знищили вже понад 1,6 тис. га лісу. Внаслідок цих пожеж були евакуйовані близько 20 осіб, а сильний вітер декілька днів перешкоджав локалізації вогню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики дали прогноз на липень.