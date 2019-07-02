Погода в Україні 3 липня: синоптики обіцяють до +31°, на сході та півдні можливі дощі. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 3 липня буде комфортною: на заході країни утримається помірне тепло, а в східних і південних областях буде до +31°, але можливі опади.

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У центрі України температура повітря найближчої ночі становитиме від 15° до 19° тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 24° до 28° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Про це інформує Український гідрометцентр.

Погода в Києві 3 липня буде помірно теплою, без опадів. Температура вночі становитиме 15−17° тепла, а вдень буде 24−26° тепла.

У Львові в середу пануватиме мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14−16° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

В Одесі завтра дощитиме, опади прогнозуються і вдень, і вночі. Можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме 20−22° тепла, а вдень — 27−29°.

У Дніпрі 3 липня вночі очікуються дощ і гроза, вдень — без опадів. Уночі повітря прогріється до 18−20° вище нуля, а вдень синоптики прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові завтра вночі також буде дощ, але вдень — без опадів. Температура повітря вночі становитиме 17−19° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Геомагнітний стан в Україні 3 липня буде спокійним. Магнітних бурь не прогнозується. Невеликі збурення можливі лише вночі та ввечері.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Європі аномально високі температури стали причиною загибелі вісьмох осіб.