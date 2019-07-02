Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зловмисник здійснював несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів

Хакер із Запоріжжя за допомогою власноруч створених вірусів викрадав банківські паролі — кіберполіція (ФОТО)

2 лип 2019, 15:57
999

Мешканець Запоріжжя за допомогою власноруч створеного шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до конфіденційної інформації. Зокрема, він викрадав паролі інтернет-банкінгу та акаунтів у соціальних мережах.

Loading...

Відповідну справу з обвинувальним вироком спрямовано до суду, зловмисникові повідомлено про підозру, повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Зазначається, що створене 30-річним мешканцем Запоріжжя програмне забезпечення також могло надавати зловмисникам можливість стежити за власником комп’ютера.

Під час обшуку в зловмисника, здійсненого в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), правоохоронці вилучили комп’ютер, мобільний телефон та флеш-накопичувачі.

Під час огляду вилученої техніки було виявлене вищезгадане шкідливе програмне забезпечення.

Наразі встановлюється коло осіб, які могли постраждати від дій зловмисника.

Кіберполіція викрила хакера із Запоріжжя, фото: прес-служба кіберполіції

Кіберполіція викрила хакера із Запоріжжя, фото: прес-служба кіберполіції

Нагадаємо, кіберполіція нещодавно радила користувачам операційної системи Windows встановити останні оновлення у зв’язку із загрозою масової кібератаки, котра потенційно може охопити мільйони комп’ютери.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Росії на глибоководному апараті ВМФ згоріли 14 моряків

14 моряків-підводників загинули на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії. Судно належало Міноборони РФ. Пожежа сталася 1 липня, проте російські військові повідомили про неї тільки сьогодні

Світові новини
16:45

Після розведення сил в Станиці Луганській в «сірій зоні» опинилися 100 громадян — Тука

Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи. Про розведення сил в регіоні домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Сам процес розпочався наприкінці червня

Новини України
16:23
Новини партнерів
Загрузка...