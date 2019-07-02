Зловмисник здійснював несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів

https://racurs.ua/ua/n123852-haker-iz-zaporijjya-za-dopomogou-vlasnoruch-stvorenyh-virusiv-vykradav-bankivski-paroli.html

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Мешканець Запоріжжя за допомогою власноруч створеного шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до конфіденційної інформації. Зокрема, він викрадав паролі інтернет-банкінгу та акаунтів у соціальних мережах.

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Відповідну справу з обвинувальним вироком спрямовано до суду, зловмисникові повідомлено про підозру, повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Зазначається, що створене 30-річним мешканцем Запоріжжя програмне забезпечення також могло надавати зловмисникам можливість стежити за власником комп’ютера.

Під час обшуку в зловмисника, здійсненого в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), правоохоронці вилучили комп’ютер, мобільний телефон та флеш-накопичувачі.

Під час огляду вилученої техніки було виявлене вищезгадане шкідливе програмне забезпечення.

Наразі встановлюється коло осіб, які могли постраждати від дій зловмисника.

Нагадаємо, кіберполіція нещодавно радила користувачам операційної системи Windows встановити останні оновлення у зв’язку із загрозою масової кібератаки, котра потенційно може охопити мільйони комп’ютери.