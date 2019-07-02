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Відпустка Клімкіна: МЗС отримало в. о. міністра. Фото: Replyua.net

Відпустка Клімкіна: МЗС отримало в. о. міністра

2 лип 2019, 15:49
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Міністерство закордонних справ України отримало тимчасово виконуючого обов’язки глави відомства — з 3 липня ці повноваження перейдуть до нинішнього заступника міністра з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль.

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Чиновниця замінить главу МЗС України Павла Клімкіна на час його «політичної відпустки». Про це сьогодні повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар прес-секретаря зовнішньополітичного відомства Катерини Зеленко.

На даний момент Зеркаль перебуває у відрядженні за кордоном, але вже за кілька днів вона повернеться до України і стане до своїх обов’язків на посаді в. о. міністра.

Клімкін, якого президент України Володимир Зеленський прагне зняти з посади міністра закордонних справ і притягнути до дисциплінарної відповідальності, відзавтра йде у «політичну відпустку» до ухвалення рішення Верховною Радою.

Розгляд питання про звільнення Клімкіна парламентським комітетом у закордонних справах планується наступного тижня, 9 липня.

Згідно з попередніми даними, Зеленський рекомендує призначити на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Нагадаємо, що минулого тижня спалахнув скандал між Клімкіним і Зеленським. 27 червня президент України під час брифінгу публічно звинуватив міністра в тому, що МЗС не сповістило главу держави про отримання російської ноти, яка стосувалася полонених українських моряків, а також без погодження із Зеленським направило РФ свою відповідь. У свою чергу Клімкін заявив, що відмовляється допомагати чинному президенту в зв’язку з протиріччями у питаннях протидії російській агресії, після чого пішов у «політичну відпустку».


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