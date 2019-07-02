Отпуск Климкина: МИД получил и. о. министра. Фото: Replyua.net

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Министерство иностранных дел Украины получило временно исполняющего обязанности главы ведомства — с 3 июля эти полномочия перейдут к нынешнему замминистра по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.

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Чиновница заменит главу МИД Украины Павла Климкина на время его «политического отпуска». Об этом сегодня сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

На данный момент Зеркаль пребывает в командировке за границей, но уже через пару дней она вернется в Украину и приступит к своим обязанностям на посту и. о. министра.

Климкин, которого президент Украины Владимир Зеленский намерен снять с должности министра иностранных дел и привлечь к дисциплинарной ответственности, с завтрашнего дня уходит в «политический отпуск» до принятия решения Верховной Радой.

Рассмотрение вопроса об увольнении Климкина парламентским комитетом по иностранным делам планируется на следующей неделе, 9 июля.

Согласно предварительным данным, Зеленский рекомендует назначить на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Напомним, что на прошлой неделе вспыхнул скандал между Климкиным и Зеленским. 27 июня президент Украины во время брифинга публично обвинил министра в том, что МИД не поставил в известность главу государства о полученной российской ноте, касающейся пленных украинских моряков, а также без согласования с Зеленским направил РФ свой ответ. В свою очередь Климкин заявил, что отказывается помогать действующему президенту в связи с противоречиями в вопросах противодействия российской агрессии, после чего ушел в «политический отпуск».