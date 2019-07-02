"Вышки Бойко": Швейцария заблокировала 60 млн франков, выведенных из «Нафтогаза», фото — Аргумент

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В Швейцарии заблокировали 60 млн франков, которые, как подозревает прокуратура, вывели из НАК «Нафтогаз Украины», отмывая средства в деле «вышек Бойко». Правоохранители расследуют предполагаемое отмывание денег, украденных у «Нафтогаза Украины».

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Деньги заблокировала на счетах прокуратура Берна, сообщает DW. В этом деле — двое подозреваемых (граждане Украины). Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в соучастии в отмывании.

Прокуратура обнародовала информацию, отвечая на запрос журналистов относительно средств на счетах оффшора с Британских Виргинских островов. Его Генпрокуратура Украины считает подконтрольным нардепу Евгению Бакулину. На счет оффшора в 2010—2014 годах вывели из «Нафтогаза» 25 млн долл. Именно в этот период Бакулин возглавлял «Нафтогаз». Владельцем офшора является дочь Бакулина.

Весной 2018 года его подали в розыск, подозревая в присвоении госимущества и отмывании денег преступного происхождения.

Бакулин фигурирует в деле «вышек Бойко» — буровых установок, которые в 2011 году купили на подставных лиц и оффшорные компании для компании «Черноморнефтегаз». Юрий Бойко тогда был министром энергетики. В 2014 году следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено 400 млн долл.

Подозревают, что часть этих средств выводилась за рубеж. Кроме 25 млн долл., выведенных на счета Бакулина, следователи нашли 95 млн, которые вывели на счета оффшора из Белиза. Его конечным владельцем считают президента-беглеца Виктора Януковича.

Украина требует доступ к банковским документам из Швейцарии, которые помогут выяснить, куда исчезли деньги, переплаченные за «вышки Бойко».

Как сообщил в 2018 году генпрокурор Юрий Луценко Бойко не является подозреваемым в этом деле, хотя Бакулин и Бойко долгое время сотрудничали. Бакулин пришел работать в «Нафтогаз» именно в то время, когда Бойко был частью команды Януковича, а еще в ноябре 2018 года оба были нардепами «Оппозиционного блока».

Летом 2018 года Шевченковский районный суд Киева дал 5 лет условно фигурантке дела «вышек Бойко», бывшему инженеру «Черноморнефтегаза» Анастасии Цибульский. Ее признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации.