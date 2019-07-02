Инцидент произошел в марте, фото: «5 канал»

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Следователи территориального управления Госбюро расследований (ГБР) в Полтаве завершили расследование в отношении командира взвода Нацгвардии, который жестоко избил подчиненного военнослужащего.

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За совершенное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что избиение произошло в марте этого года на одном из военных полигонов.

Командир взвода, будучи руководителем полевых занятий, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум подчиненным солдатам, действиями которых был не доволен.

Впоследствии тот же день одному из этих солдат он нанес удар ногой в левую часть туловища.

В результате военнослужащий получил травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Поврежденную селезенку пришлось ампутировать.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала эти травмы как тяжкие телесные повреждения.

Обвинительный акт по данному инциденту направлены в суд по ч. 4 ст. 426−1 Уголовного кодекса (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Командиру взвода избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, на прошлой неделе был жестоко избит бывший мэр Конотопа Артем Семенихин.