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Гонконг отказался от закона об экстрадиции, вызвавшего массовые протесты. Фото: 112 Украина

Гонконг отказался от закона об экстрадиции, вызвавшего массовые протесты

2 июл 2019, 14:44
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Гонконг окончательно отказался от скандального закона об экстрадиции, из-за которого вспыхнули массовые антиправительственные протесты. Власти страны пообещали, что этот документ больше не будет вноситься в законодательный совет.

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Премьер-министр Гонконга Керри Лем лично извинилась перед всеми активистами. Она заверила, что скандальный закон будет снят с повестки законодательного органа в июне 2020 года и возобновлять его обсуждение правительство более не планирует. Об этом сегодня сообщает Deutsche Welle.

Но несмотря на то, что протестующие требовали также отставки премьер-министра, такого заявления от нее не последовало.

Гонконгский закон об экстрадиции вызвал длительные и самые массовые за полвека акции протеста. Начиная с 9 июня, против законодательных новшеств выступило огромное количество демонстрантов, которые требовали отозвать закон, предусматривающий внедрение процесса экстрадиции на материковый Китай, где разрешена смертная казнь.

16 июня на улицы Гонконга вышли около 2 млн протестующих, облаченных в черную одежду. Для разгона массовых акций протеста полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протесты продолжались вплоть до вчерашнего дня, 1 июля: демонстранты перекрыли автомагистрали и захватили зал заседаний в здании парламента, где вывесили британский колониальный флаг. Как известно, до 1997 года Гонконг был британской колонией и до сих пор на его территории действует свобода слова и СМИ, а также другие фундаментальные права и свободы, которые ограничены в Китае.

За время антиправительственных митингов пострадали более 70 человек в возрасте от 15 до 66 лет, двое из которых находятся в критическом состоянии. Кроме того, один протестующий погиб, сорвавшись со строительных лесов в попытке повесить плакат.


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