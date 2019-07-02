Гонконг відмовився від закону про екстрадицію, який зумовив масові протести. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n123847-gonkong-vidmovyvsya-vid-zakonu-pro-ekstradyciu-yakyy-zumovyv-masovi-protesty.html

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Гонконг остаточно відмовився від скандального закону про екстрадицію, через який спалахнули масові антиурядові протести. Влада країни пообіцяла, що цей документ більше не вноситиметься в законодавчу раду.

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Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем особисто вибачилася перед усіма активістами. Вона запевнила, що скандальний закон буде знято з порядку законодавчого органу в червні 2020 року і поновлювати його обговорення уряд більше не планує. Про це сьогодні повідомляє Deutsche Welle.

Але попри те, що учасники протесту вимагали також відставки прем'єр-міністра, такої заяви від неї не надійшло.

Гонконзький закон про екстрадицію зумовив тривалі та наймасовіші за півстоліття акції протесту. Починаючи з 9 червня, проти законодавчих нововведень виступила величезна кількість демонстрантів, які вимагали відкликати закон, що передбачає запровадження процесу екстрадиції на материковий Китай, де дозволено смертну кару.

16 червня на вулиці Гонконгу вийшли близько 2 млн протестувальників, одягнених у чорне вбрання. Для розгону масових акцій протесту поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. Протести тривали аж до вчорашнього дня, 1 липня: демонстранти перекрили автомагістралі і захопили залу засідань у будівлі парламенту, де вивісили британський колоніальний прапор. Як відомо, до 1997 року Гонконг був британською колонією і досі на його території діє свобода слова та ЗМІ, а також інші фундаментальні права і свободи, які обмежено в Китаї.

За час антиурядових мітингів постраждали понад 70 осіб у віці від 15 до 66 років, двоє з яких перебувають у критичному стані. Крім того, один протестувальник загинув, зірвавшись із висоти під час спроби повісити плакат.