Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Гонконг відмовився від закону про екстрадицію, який зумовив масові протести. Фото: 112 Україна

Гонконг відмовився від закону про екстрадицію, який зумовив масові протести

2 лип 2019, 14:44
999

Гонконг остаточно відмовився від скандального закону про екстрадицію, через який спалахнули масові антиурядові протести. Влада країни пообіцяла, що цей документ більше не вноситиметься в законодавчу раду.

Loading...

Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем особисто вибачилася перед усіма активістами. Вона запевнила, що скандальний закон буде знято з порядку законодавчого органу в червні 2020 року і поновлювати його обговорення уряд більше не планує. Про це сьогодні повідомляє Deutsche Welle.

Але попри те, що учасники протесту вимагали також відставки прем'єр-міністра, такої заяви від неї не надійшло.

Гонконзький закон про екстрадицію зумовив тривалі та наймасовіші за півстоліття акції протесту. Починаючи з 9 червня, проти законодавчих нововведень виступила величезна кількість демонстрантів, які вимагали відкликати закон, що передбачає запровадження процесу екстрадиції на материковий Китай, де дозволено смертну кару.

16 червня на вулиці Гонконгу вийшли близько 2 млн протестувальників, одягнених у чорне вбрання. Для розгону масових акцій протесту поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. Протести тривали аж до вчорашнього дня, 1 липня: демонстранти перекрили автомагістралі і захопили залу засідань у будівлі парламенту, де вивісили британський колоніальний прапор. Як відомо, до 1997 року Гонконг був британською колонією і досі на його території діє свобода слова та ЗМІ, а також інші фундаментальні права і свободи, які обмежено в Китаї.

За час антиурядових мітингів постраждали понад 70 осіб у віці від 15 до 66 років, двоє з яких перебувають у критичному стані. Крім того, один протестувальник загинув, зірвавшись із висоти під час спроби повісити плакат.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Росії на глибоководному апараті ВМФ згоріли 14 моряків

14 моряків-підводників загинули на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії. Судно належало Міноборони РФ. Пожежа сталася 1 липня, проте російські військові повідомили про неї тільки сьогодні

Світові новини
16:45

Після розведення сил в Станиці Луганській в «сірій зоні» опинилися 100 громадян — Тука

Після розведення сил поблизу Станиці Луганської в «сірій зоні» опинилися 100 громадян, а також державні установи. Про розведення сил в регіоні домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Сам процес розпочався наприкінці червня

Новини України
16:23
Новини партнерів
Загрузка...