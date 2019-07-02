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Замінування у Черкасах: невідомі вимагали сплатити 10 млн євро на біткоїн-рахунок, фото — Сегодня

«Мінери» дитсадків у Черкасах вимагали сплатити 10 млн євро на біткоїн-рахунок

2 лип 2019, 14:32
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«Мінери» дитсадків у Черкасах вимагали сплатити 10 млн євро на біткоїн-рахунок. Обласним центром прокотилася хвиля мінувань. Всього надійшли повідомлення про 33 об'єкти.

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Невідомі надіслали листа на електронну пошту управління Національної поліції області. У ньому вимагали перерахувати 10 млн євро на біткоїн-рахунок, повідомляє агентство УНН.

Серед об'єктів, підірвати які погрожували злочинці, були усі дитсадки Черкас, 13 будинків і торговельно-розважальний центр. Спеціалісти перевірили об'єкти і вибухівки не виявили. Відкрито кримінальне провадження.

Тим часом у Києві 2 липня правоохоронці також перевіряють усі дитячі садки через повідомлення про замінування. Лист про це надійшов на пошту ДСНС. Дитячі заклади мали начебто вибухнути о 13.00.

Сьогодні МВС повідомило, що відомство змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Таке рішення ухвалили, щоб не допустити зриву процесу голосування на дострокових виборах до Ради 21 липня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий пояснив, що рішення щодо евакуації людей після опрацювання інформації прийматиме безпосередньо керівник установи.


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