Позачергові вибори: Центрвиборчком зареєстрував Шарія кандидатом у народні депутати

Анатолій Шарій, фото: «Новостное агентство Харькова»

https://racurs.ua/ua/n123845-pozachergovi-vybory-centrvyborchkom-zareiestruvav-shariya-kandydatom-u-narodni-deputaty.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала для участі в позачергових парламентських виборах відомого проросійського відеооблега Анатолія Шарія, котрий займав перше місце в виборчому списку політсили «Партія Шарія».

Loading...

За відповідне рішення під час сьогоднішнього засідання проголосували більшість членів ЦВК, п’ятеро утрималися.

Низка членів ЦВК зауважували, що ухвалюють таке рішення, враховуючи постанову Верховного суду від 30 червня, котрий зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути питання про реєстрацію цієї політсили. ЦВК 24 червня відмовило Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати на тій підставі, що він протягом останніх п’яти років не проживав на території України.

Чи є в когось сумніви, що це правда? — задала риторичне питання член ЦВК Наталія Бернацька, зауважуючи, що переконатися в цьому, зокрема, можна, переглянувши доступні в інтернеті відеоматеріали, де сам Шарій заявляє, що тривалий час проживає за межами України.

Але Верховний суд вважає, що ЦВК має аргументувати свою позицію по відмові лише на підставі офіційних документів, — зазначила Бернадська.

Нагадаємо, ЦВК сьогодні також зареєструвала кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі № 46 колишнього голову адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва.