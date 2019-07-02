Вибух біля Дніпра: постраждалі діти могли бавитися з гранатою. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n123841-vybuh-bilya-dnipra-postrajdali-dity-mogly-bavytysya-z-granatou-video.html

Ракурс

Вибух на дитячому майданчику на Дніпропетровщині, внаслідок якого шестеро дітей було травмовано, а двоє з них потрапили до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні, міг бути спричинений гранатою.

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Ймовірно, що в селі Пашина Балка вибухнула граната від гранатомету ВОГ-25П. Це встановила поліція під час огляду місця події, спираючись на попередній висновок спеціаліста-вибухотехніка. Про це повідомила журналістам речниця облуправління Національної поліції Ганна Старчевська.

Працівники поліції поспілкувалися з дітьми, які перебувають у лікарні в контактному стані, і з’ясували деталі трагедії. Як виявилося, діти знайшли небезпечний предмет на місцевому смітнику, забрали з собою і зрештою він спричинив вибух на дитячому майданчику.

Правоохоронці кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів). Наразі поліція встановлює, звідки у селищі взявся цей боєприпас, триває досудове розслідування.

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Сьогодні вранці «Ракурс» повідомляв, що на дитячому майданчику під Дніпром стався вибух, двоє з шести постраждалих дітей перебувають у реанімації.