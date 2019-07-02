Взрыв возле Днепра: пострадавшие дети могли играть с гранатой. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n123841-vzryv-vozle-dnepra-postradavshie-deti-mogli-igrat-s-granatoy-video.html

Ракурс

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине, в результате которого шесть детей были травмированы, а двое из них попали в реанимационное отделение областной детской больницы, мог быть вызван гранатой.

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Вероятно, что в селе Пашина Балка взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П. Это установила полиция во время осмотра места происшествия, опираясь на предварительное заключение специалиста-взрывотехника. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь облуправления Национальной полиции Анна Старчевская.

Работники полиции пообщались с детьми, находящимися в больнице в контактном состоянии, и выяснили детали трагедии. Как оказалось, дети нашли опасный предмет на местной свалке, забрали с собой и в итоге он привел ко взрыву на детской площадке.

Правоохранители квалифицировали случившееся по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов). Сейчас полиция устанавливает, откуда в поселке взялся этот боеприпас, продолжается досудебное расследование.

Сегодня утром «Ракурс» сообщал, что на детской площадке под Днепром произошел взрыв, двое из шести пострадавших детей находятся в реанимации.