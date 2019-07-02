Внеочередные выборы: Центризбирком зарегистрировал Шария кандидатом в народные депутаты

Анатолий Шарий, фото «Новостной агентство Харькова»

https://racurs.ua/n123845-vneocherednye-vybory-centrizbirkom-zaregistriroval-shariya-kandidatom-v-narodnye-deputaty.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия во внеочередных парламентских выборах известного пророссийского видеооблега Анатолия Шария, который занимал первое место в избирательном списке политсилы «Партия Шария».

Loading...

За соответствующее решение во время сегодняшнего заседания проголосовали большинство членов ЦИК, пятеро воздержались.

Ряд членов ЦИК отмечали, что принимают такое решение, учитывая постановление Верховного суда от 30 июня, который обязал Центризбирком повторно рассмотреть вопрос о регистрации этой политсилы. ЦИК 24 июня отказал Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на том основании, что он в течение последних пяти лет не проживал на территории Украины.

Есть ли у кого-то сомнения, что это правда? — задала риторический вопрос член ЦИК Наталья Бернацкая, отметив, что убедиться в этом, в частности, можно, просмотрев доступные в интернете видеоматериалы, где сам Шарий заявляет, что длительное время проживает за пределами Украины.

Но Верховный суд считает, что ЦИК должен аргументировать свою позицию по отказу только на основании официальных документов, — отметила Бернадская.

Напомним, ЦИК сегодня также зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 46 бывшего главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.