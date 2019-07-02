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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировал Клюева в одномандатном округе, фото — Аргумент

Клюев живет в Донецке: ЦИК зарегистрировал его в одномандатном округе

2 июл 2019, 13:48
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 46.

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Такое постановление ЦИК принял на своем заседании 2 июля, об этом сообщается в трансляции заседания Центризбиркома.

Бывшего нардепа от Партии регионов, а также главу Администрации президента Виктора Януковича зарегистрировали после того, как Верховный суд Украины обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева на выборах.

ЦИК постановил зарегистрировать Клюева и внести изменения в бюллетень в избирательном округе № 46. В решении комиссии указано, что Клюев «проживает в городе Донецке». Большинство членов ЦИК отметили на заседании, что вынуждены выполнять решение Верховного суда.

Ранее Центризбирком отказал Клюеву в регистрации кандидатом, поскольку тот не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет. Экс-регионал баллотировался в округе Донецкой области от Либеральной партии. Она доказывала, что Клюев проживал в оккупированном Донецке, который является украинской территорией.

Суд иск Либеральной партии удовлетворил полностью. Первая инстанция отменила постановление ЦИК и обязала зарегистрировать Клюева кандидатом. Верховный суд отменил решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом. В этом же решение суд обязал ЦИК дополнительно выяснить данные о проживании Клюева в Украине.

Источник: Ракурс


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