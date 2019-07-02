Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировал Клюева в одномандатном округе, фото — Аргумент

https://racurs.ua/n123843-kluev-jivet-v-donecke-cik-zaregistriroval-ego-v-odnomandatnom-okruge.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 46.

Loading...

Такое постановление ЦИК принял на своем заседании 2 июля, об этом сообщается в трансляции заседания Центризбиркома.

Бывшего нардепа от Партии регионов, а также главу Администрации президента Виктора Януковича зарегистрировали после того, как Верховный суд Украины обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева на выборах.

ЦИК постановил зарегистрировать Клюева и внести изменения в бюллетень в избирательном округе № 46. В решении комиссии указано, что Клюев «проживает в городе Донецке». Большинство членов ЦИК отметили на заседании, что вынуждены выполнять решение Верховного суда.

Ранее Центризбирком отказал Клюеву в регистрации кандидатом, поскольку тот не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет. Экс-регионал баллотировался в округе Донецкой области от Либеральной партии. Она доказывала, что Клюев проживал в оккупированном Донецке, который является украинской территорией.

Суд иск Либеральной партии удовлетворил полностью. Первая инстанция отменила постановление ЦИК и обязала зарегистрировать Клюева кандидатом. Верховный суд отменил решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом. В этом же решение суд обязал ЦИК дополнительно выяснить данные о проживании Клюева в Украине.