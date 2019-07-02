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Ракурс
Украина опустилась в рейтинге паспортов, с которыми легко путешествовать по миру. Фото: KP.UA

Украина опустилась в рейтинге паспортов, с которыми легко путешествовать по миру

2 июл 2019, 13:41
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Безвизовый режим с двумя странами мира потеряла Украина, в связи с чем опустилась во всемирном рейтинге паспортов на четыре позиции.

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За последний квартал 2019 года (с апреля по июль) Украина опустилась с 40-го на 44 место в ежегодном Индексе паспортов от компании Henley & Partners, который ранжирует страны мира по возможности их граждан посещать другие государства без визы.

Потеря Украиной позиций в этом рейтинге связана с тем, что за государства Бенин и Джибути изменили свою визовую политику и исчезли из списка стран, в которые украинцы могут путешествовать без виз. В настоящее время украинским гражданам для пересечения границы вышеупомянутых стран необходимо оформлять электронную визу (ранее требовалось лишь оформление визы по прибытии).

В обновленном рейтинге паспортов Украина делит 44 позицию с Никарагуа и Тувалу. Список стран, которые украинские граждане могут посещать без виз, на данный момент насчитывает 126 государств.

Лидерами актуального Индекса паспортов, отражающего последние изменения в безвизовом режиме стран мира, стали Япония и Сингапур. Их жители могут без виз пересекать границы 189 государств.

Напомним, что в апреле 2019 года в списке безвизовых направлений для украинцев появились Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору.

Источник: Ракурс


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