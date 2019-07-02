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Ракурс
Война на Донбассе: видео удара ВСУ по российским станциям разведки, фото — Википедия

ВСУ уничтожили ультрасовременные российские станции разведки на Донбассе: видео удара

2 июл 2019, 13:14
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Неподалеку от села Майоровое в Тельмановском районе Донецкой области украинские военные уничтожили две российские станции разведки.

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Речь идет о современных автоматизированныхх мобильных комплексах радиоконтроля тактического назначения «Торн-МДМ», сообщает офицер ВСУ Дмитрий Мюллер, который опубликовал в Фейсбук соответствующее видео.

Уничтожение вражеской системы произошло 29 июня возле оккупированной Горловки. Кроме уничтожения дорогостоящего оборудования, разведка доложила о ликвидации двух бойцов и трех раненых боевиках.

Эксперты «Милитарного портала» предположили, что потери понесли не сепаратистские группировки, а непосредственно российские наемники, поскольку разведывательная техника довольно сложна в использовании.

Комплекс «Торн» предназначен для поиска, экспресс-анализа и регистрации сигналов, их пеленгования и местоопределения на расстоянии до 70 км.

«Торн» упоминался 10 февраля в сводках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Беспилотник миссии обнаружил новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы вблизи Дебальцево. В сентябре 2015 года «Торн» работал против ВСУ в районе Донецкого аэропорта.

Источник: Ракурс


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