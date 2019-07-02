Ранения в результате обстрела боевиков получили двое волонтеров на Донбассе, фото: ICTV

https://racurs.ua/n123839-dvoe-medikov-volonterov-poluchili-raneniya-v-rezultate-obstrela-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

В Донецкой области в результате обстрелов боевиков получили пулевые ранения двое медиков-волонтеров.

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Инцидент произошел, когда автомобиль волонтеров двигался по дороге Марьинка — Красногоровка.

Сейчас пострадавшие волонтеры находятся в военном госпитале в городе Покровске. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области

Отмечается, что сообщение о предоставлении помощи волонтерами в возрасте 42 и 32 года поступило в полицию от работников Центральной городской больницы города Курахово.

По словам пострадавших, ранения они получили в результате снайперского обстрела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По этому инциденту открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, вчера на Донбассе в районе поселка Водяное возле Мариуполя боевики попали противотанковой управляемой ракетой в санитарный автомобиль, который осуществлял эвакуацию раненого военнослужащего. В результате инцидента погибли двое медиков 36-й бригады морской пехоты — Сергей Майборода и Ирина Шевченко.