Поранення внаслідок обстрілу бойовиків отримали двоє волонтерів на Донбасі, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n123839-dvoh-medykiv-volonteriv-poraneno-vnaslidok-obstrilu-na-donechchyni.html

Ракурс

На Донеччині внаслідок обстрілів бойовиків отримали кульові поранення двоє медиків-волонтерів.

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Інцидент стався, коли автомобіль волонтерів рухався по дорозі Мар’їнка — Красногорівка.

Наразі постраждалі волонтери перебувають у військовому госпіталі в місті Покровську. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області

Зазначається, що повідомлення про надання допомоги волонтерами, віком 42 та 32 роки, надійшло до правоохоронців від працівників Центральної міської лікарні міста Курахове.

За словами постраждалих, поранення вони отримали внаслідок снайперського обстрілу.

Обставини події встановлюються. За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексe (терористичний акт). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, вчора на Донбасі в районі селища Водяне неподалік Маріуполя бойовики влучили протитанковою керованою ракетою в санітарний автомобіль, який здійснював евакуацію пораненого військовослужбовця. Внаслідок інциденту загинули двоє медиків 36-ї бригади морської піхоти — Сергій Майборода та Ірина Шевченко.