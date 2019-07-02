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Буря в Киеве: синоптики обещают шквалы до 24 м/с, фото — Ракурс

На Киев надвигается буря, синоптики обещают шквалы до 24 м/с (КАРТА)

2 июл 2019, 12:36
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На Киев во вторник, 2 июля, надвигается буря, синоптики обещают шквальный ветер до 24 м/с.

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Гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15−24 м/с ожидаются в столице до конца суток, сообщили Укргидрометцентре.

Синоптики, кроме того, предостерегают, что и в среду, 3 июля, в Украине, кроме юга, ожидают грозы, шквалы 15−20 м/с. В западных, северных и центральных областях ветер местами достигнет скорости 25−30 м/с, кроме того, возможен град и сильные дожди.

Буря в Киеве: синоптики обещают шквалы до 24 м/с, карта — Укргидрометцентр

В то же время 2−5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В связи с вероятной бурей в Киеве Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало киевлян и гостей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре, а именно:

  • плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт.

«Ракурс» сообщал об урагане, который потряс Киев в конце июня. Столицу тогда накрыл мощный ураган, ливень заливал улицы.

Источник: Ракурс


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