Принудительный алкотест ЕСПЧ квалифицировал как пытки, фото — КП

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Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) квалифицировали принудительное прохождение теста на содержание алкоголя в крови с помощью катетеризации как пытки.

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О деле, которое рассмотрели 2 июля, сообщила в Фейсбук судья ЕСПЧ Анна Юдковская.

С венгерским правительством судился местный гражданин, который стал участником драки. После этого он сел за руль автомобиля. Полиция остановила венгра и предложила пройти алкотест. Водитель отказался и правоохранители доставили его в больницу для анализа крови и мочи, чтобы принудительно определить, находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков. Анализ проводился с помощью катетеризации.

ЕСПЧ согласился, что полиции было необходимо определить уровень содержания алкоголя в крови заявителя. Но суд поставил под сомнение необходимость обращения к катетеризации учитывая то, что у заявителя взяли анализ крови для той же цели, — сообщила Юдковская.

В суде констатировали, что катетеризация не была общепринятой в Венгрии и, если сравнивать с обычным анализом крови, то полиция не имела четкой позиции относительно полезности этой меры для получения доказательств преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Поэтому учитывая то, как было осуществлено катетеризацию, а также отсутствие у полиции оценки рисков, которые процедура могла иметь для заявителя, ЕСПЧ установил, что правоохранители нарушили ст. 3 (запрет пыток) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.