Зеленский прибыл в Канаду. Фото: Офис президента Украины

https://racurs.ua/n123834-zelenskiy-pribyl-v-kanadu-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 2 июля, прилетел с рабочим визитом в Канаду.

Loading...

Зеленский в Торонто встретится с рядом высокопоставленных лиц Канады, США и Евросоюза. В частности, запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером и еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, а также с членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Находясь в Канаде, глава государства примет участие в церемонии почтения памяти жертв Голодомора, а также в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая проходит в Торонто. Эта международная конференция была организована правительством Украины в 2017 году и уже третий год подряд является платформой объединения украинских и международных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов.

Конференции по поддержке реформ в Украине уже проходили в Лондоне и Копенгагене, а сейчас ее проводят в Торонто. Ключевой темой в этом году является необратимость изменений и закрепление достигнутых результатов в реформировании Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Официальный визит украинского лидера в Соединенные Штаты возможен в августе-сентябре этого года.