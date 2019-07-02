Зеленський прибув до Канади. Фото: Офіс президента України

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 2 липня, прилетів із робочим візитом до Канади.

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Зеленський у Торонто зустрінеться з низкою високопосадовців Канади, США та Євросоюзу. Зокрема, заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером та єврокомісаром Ельжбетою Беньковською. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України у Facebook.

Окрім цього, Зеленський планує зустрітися з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, а також із членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.

Перебуваючи у Канаді, глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходить у Торонто.

Ця міжнародна конференція була започаткована урядом України у 2017 році й уже третій рік поспіль є платформою об'єднання українських і міжнародних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні й обговорення подальших пріоритетних кроків.

Конференції з підтримки реформ в Україні вже відбувалися в Лондоні та Копенгагені, а нині вона триватиме в Торонто. Ключовою темою цьогоріч є незворотність змін та закріплення досягнутих результатів у реформуванні України.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент США Дональд Трамп запросив Зеленського до Вашингтону. Офіційний візит українського лідера до Сполучених Штатів можливий у серпні-вересні цього року.