Чехія заборонила польоти російських авіакомпаній. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n123837-chehiya-zaboronyla-poloty-rosiyskyh-aviakompaniy.html

Ракурс

Чехія заборонила польоти двох російських авіакомпаній, заявляючи про невигідність умов для чеського перевізника в РФ.

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Головною причиною заборони деяким із російських авіакомпаній здійснювати польоти до країни стали умови для авіаперевізника Czech Airlines за транссибірськими маршрутами, які не влаштовують чеську сторону. Про це сьогодні інформує «РБК-Україна» з посиланням на ЗМІ РФ.

На даний момент чеська авіакомпанія здійснює польоти над Сибіром за тимчасовими дозволами, які необхідно постійно пролонгувати. У зв’язку з цим із боку Праги було направлено запит про перехід на постійні дозволи, але у відповідь російська сторона зажадала преференцій для своїх перевізників.

За підсумками переговорів сторонам не вдалося дійти згоди і Czech Airlines не отримала дозволу на постійний транзит. У відповідь Прага скористалася правилом паритетності й анулювала дозвіл на деякі рейси таких російських авіакомпаній, як «Аерофлот» і «Уральські авіалінії».

Пізніше у Telegram-каналах з’явилася інформація, що Міністерство транспорту Чехії дозволило польоти російських авіакомпаній до країни, але тільки до 7 липня 2019 року.

Нагадаємо, що раніше російська влада заборонила польоти до країни із Грузії. Президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ після масових антиросійських протестів у Грузії. Москва ж пояснила свою заборону нібито існуючими боргами Грузії за аеронавігацію.