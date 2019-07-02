Чехия запретила полеты российских авиакомпаний. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n123837-chehiya-zapretila-polety-rossiyskih-aviakompaniy.html

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Чехия запретила полеты двух российских авиакомпаний, заявляя о невыгодности условий для чешского перевозчика в РФ.

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Главной причиной запрета некоторым из российских авиакомпаний совершать полеты в страну стали не устраивающие чешскую сторону условия для авиаперевозчика Czech Airlines по транссибирским маршрутам. Об этом сегодня информирует «РБК-Украина» со ссылкой на СМИ РФ.

На данный момент чешская авиакомпания совершает полеты над Сибирью по временным разрешениям, которые необходимо постоянно продлевать. В связи с этим со стороны Праги был направлен запрос о переходе на постоянные разрешения, но в ответ российская сторона потребовала преференции для своих перевозчиков.

В результате переговоров сторонам не удалось прийти к общему решению и Czech Airlines не получила разрешения на постоянный транзит. В ответ Прага воспользовалась правилом паритетности и аннулировала разрешение на некоторые рейсы таких российских авиакомпаний, как «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Позже в Telegram-каналах появилась информация, что Министерство транспорта Чехии разрешило полеты российских авиакомпаний в страну, но только до 7 июля 2019 года.

Напомним, что ранее российские власти запретили полеты в страну из Грузии. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ после массовых антироссийских протестов в Грузии. Москва же объяснила свой запрет якобы существующими долгами Грузии за аэронавигацию.