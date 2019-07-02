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Песчаная буря в Ровенской области оставила без электричества несколько десятков сел, фото — Полесье

«Вот вам и вырезанные леса»: в Ровенской области песчаная буря оставила без электричества несколько десятков сел (ФОТО)

2 июл 2019, 11:12
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На Ровенщине песчаная буря оставила без электроэнергии несколько десятков сел. Резкое ухудшение погоды напугало местных жителей — погодный катаклизм в райцентре Заречное 1 июля сопровождался сильным ветром, но дождя при этом не было.

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В течение десяти минут ураган вырывал из земли деревья и пообрывал воздушные линии электросети.

Жители Заречного такого еще в своей жизни не видели. На поселок с облаками явилась песчаная буря. Вот вам и вырезанные леса! — прокомментировали непогоду в Фейсбук газеты «Полесье».

Песчаная буря в Ровенской области оставила без электричества несколько десятков сел, фото — Полесье

В поселке Заречное сильные порывы ветра поломали деревья, некоторые из них повырывало вместе с корнем. Пострадали и здания, на некоторых сорвало кровлю и шифер.

Энергетики сообщили, что без подачи электроэнергии остались 35 сел в Заричненскому, Дубровицком, Рокитновском и частично Костопильском районах. Специалисты «Ривнеоблэнерго» восстанавливают электроснабжение. Буря обесточила 14 воздушных линий. Сильный ветер поломал деревья, чем вызвал многочисленные обрывы электросетей.

Песчаная буря в Ровенской области оставила без электричества несколько десятков сел, фото — Полесье

Песчаная буря в Ровенской области оставила без электричества несколько десятков сел, фото — Полесье

«Ракурс» сообщал, что в Кривом Роге сильный порыв ветра сорвал, поднял в воздух и перевернул надувную горку.

Источник: Ракурс


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