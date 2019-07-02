Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся

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Ракурс

На Рівненщині піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Різке погіршення погоди налякало місцевих жителів — погодний катаклізм у райцентрі Зарічне 1 липня супроводжувався сильним вітром, але дощу при цьому не було.

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Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.

Жителі Зарічного такого ще в своєму житті не бачили. На селище з хмарою насунула піщана буря. От вам і вирізані ліси! — прокоментували негоду у Фейсбук газети «Полісся».

У селищі Зарічне шалені пориви вітру поламали дерева, деякі з них повиривало разом із корінням. Постраждали й будівлі, на частині з них позривало покрівлю та шифер.

Енергетики повідомили, що без подачі електроенергії залишилося 35 сіл у Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському і частково Костопільському районах. Нині фахівці «Рівнеобленерго» відновлюють електропостачання. Буря знеструмила 14 повітряних ліній. Сильний вітер поламав дерева, чим спричинив численні обриви електромереж.

«Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі сильний порив вітру зірвав, підняв у повітря та перекинув надувну гірку.