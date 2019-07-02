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Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся

«Ось вам і вирізані ліси»: на Рівненщині піщана буря залишила без електрики кілька десятків сіл (ФОТО)

2 лип 2019, 11:12
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На Рівненщині піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Різке погіршення погоди налякало місцевих жителів — погодний катаклізм у райцентрі Зарічне 1 липня супроводжувався сильним вітром, але дощу при цьому не було.

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Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.

Жителі Зарічного такого ще в своєму житті не бачили. На селище з хмарою насунула піщана буря. От вам і вирізані ліси! — прокоментували негоду у Фейсбук газети «Полісся».

Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся

У селищі Зарічне шалені пориви вітру поламали дерева, деякі з них повиривало разом із корінням. Постраждали й будівлі, на частині з них позривало покрівлю та шифер.

Енергетики повідомили, що без подачі електроенергії залишилося 35 сіл у Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському і частково Костопільському районах. Нині фахівці «Рівнеобленерго» відновлюють електропостачання. Буря знеструмила 14 повітряних ліній. Сильний вітер поламав дерева, чим спричинив численні обриви електромереж.

Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся

Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся

«Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі сильний порив вітру зірвав, підняв у повітря та перекинув надувну гірку.

Джерело: Ракурс


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