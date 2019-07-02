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Піщана буря на Рівненщині залишила без електрики кілька десятків сіл, фото — Полісся
«Ось вам і вирізані ліси»: на Рівненщині піщана буря залишила без електрики кілька десятків сіл (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123833-ot-vam-i-vyrizani-lisy-na-rivnenschyni-pischana-burya-zalyshyla-bez-elektryky-kilka-desyatkiv.htmlРакурс
На Рівненщині піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Різке погіршення погоди налякало місцевих жителів — погодний катаклізм у райцентрі Зарічне 1 липня супроводжувався сильним вітром, але дощу при цьому не було.
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Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.
Жителі Зарічного такого ще в своєму житті не бачили. На селище з хмарою насунула піщана буря. От вам і вирізані ліси! — прокоментували негоду у Фейсбук газети «Полісся».
У селищі Зарічне шалені пориви вітру поламали дерева, деякі з них повиривало разом із корінням. Постраждали й будівлі, на частині з них позривало покрівлю та шифер.
Енергетики повідомили, що без подачі електроенергії залишилося 35 сіл у Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському і частково Костопільському районах. Нині фахівці «Рівнеобленерго» відновлюють електропостачання. Буря знеструмила 14 повітряних ліній. Сильний вітер поламав дерева, чим спричинив численні обриви електромереж.
«Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі сильний порив вітру зірвав, підняв у повітря та перекинув надувну гірку.
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