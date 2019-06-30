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Надувна гірка. Фото OLX

У Кривому Розі потужний порив вітру підняв у повітря надувну гірку з дітьми: семеро постраждалих (ФОТО)

30 чер 2019, 18:33
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У Кривому Розі сильний порив вітру зірвав, підняв у повітря та перекинув надувну гірку.

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Інцидент трапився 29 червня біля магазину «Varus» у мікрорайоні Східний Довгинцівського району міста. Дорослі намагалися утримати батут, витягнути дітей. Про це сьогодні повідомив «Первый Криворожский» із посиланням на очевидців.

Внаслідок події травми дістали двоє жінок: мама та бабуся дітей, які перебували на батуті. Одну постраждалу госпіталізували. У п’ятьох дітей, яких накрило гіркою, шок та незначні травми. Постраждалі звернулися до поліцейських, написали заяви у районному відділі поліції.

Батут із дітьми в Кривому Розі. Фото: 1kr.ua

Нагадаємо, у травні в американському штат Вашингтон буревій підняв та перевернув на футбольному полі надувний батут з дітьми. Внаслідок події п’ятеро осіб травмувалися.


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