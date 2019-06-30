Надувная горка. Фото OLX

https://racurs.ua/n123779-v-krivom-roge-moschnyy-poryv-vetra-podnyal-v-vozduh-naduvnuu-gorku-s-detmi-sem-chelovek.html

Ракурс

В Кривом Роге сильный порыв ветра сорвал, поднял в воздух и перевернул надувную горку.

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Инцидент произошел 29 июня у магазина «Varus» в микрорайоне Восточный Долгинцевского района города. Взрослые пытались удержать батут, вытащить детей. Об этом сегодня сообщил «Первый Криворожский» со ссылкой на очевидцев.

В результате происшествия травмы получили две женщины: мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну пострадавшую госпитализировали. У пятерых детей, которых накрыло горкой, шок и незначительные травмы. Пострадавшие обратились к полицейским, написали заявления в районном отделе полиции.

Напомним, в мае в американском штат Вашингтон ураган поднял и перевернул на футбольном поле надувной батут с детьми. В результате происшествия пять человек травмировались.