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Надувная горка. Фото OLX

В Кривом Роге мощный порыв ветра поднял в воздух надувную горку с детьми: семь человек пострадали (ФОТО)

30 июн 2019, 18:33
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В Кривом Роге сильный порыв ветра сорвал, поднял в воздух и перевернул надувную горку.

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Инцидент произошел 29 июня у магазина «Varus» в микрорайоне Восточный Долгинцевского района города. Взрослые пытались удержать батут, вытащить детей. Об этом сегодня сообщил «Первый Криворожский» со ссылкой на очевидцев.

В результате происшествия травмы получили две женщины: мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну пострадавшую госпитализировали. У пятерых детей, которых накрыло горкой, шок и незначительные травмы. Пострадавшие обратились к полицейским, написали заявления в районном отделе полиции.

Батут с детьми в Кривом Роге. Фото: 1kr.ua

Напомним, в мае в американском штат Вашингтон ураган поднял и перевернул на футбольном поле надувной батут с детьми. В результате происшествия пять человек травмировались.


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