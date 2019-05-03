ЧП произошло в США. Фото: ConsumerAffairs.com

https://racurs.ua/n121507-moschnyy-uragan-v-ssha-podnyal-v-vozduh-naduvnoy-batut-so-shkolnikami-est-travmirovannye-video.html

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Сильный порыв ветра поднял в воздух надувной батут со школьниками, в результате чего пять учащихся получили травмы.

Чрезвычайное происшествие произошло в ходе школьного мероприятия в городе Цилла (штат Вашингтон). Ураган поднял и перевернул на футбольном поле надувной батут с детьми. Ветер поднял батут в воздух на 3−6 м и перенес на расстояние около 73 м от того места, где он был закреплен. Об этом сообщает Gismeteo со ссылкой на Yakima Herald.

Вследствие мощного атмосферного явления сильно пострадал один из школьников. Ребенка в критическом состоянии госпитализировали на медицинском вертолете и доставили в региональную больницу округа Якима. Другие четыре ребенка получили незначительные травмы коленей, лодыжек и ребер, а также сотрясение мозга.

Напомним, тропический циклон «Кеннет» свирепствовал в Мозамбике в конце апреля. Жертвами стихийного бедствия 27 апреля стали пять человек, а ураган срывал крыши с жилых зданий, обрывал линии электропередач.