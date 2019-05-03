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Надзвичайна подія сталася у США. Фото: ConsumerAffairs.com

Потужний буревій у США підняв у повітря надувний батут зі школярами, є травмовані (ВІДЕО)

3 тра 2019, 14:26
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Сильний порив вітру підняв у повітря надувний батут зі школярами, в результаті чого п’ятеро учнів травмувалися.

Надзвичайна подія сталася у ході шкільного заходу в місті Цілла (штат Вашингтон). Буревій підняв та перевернув на футбольному полі надувний батут з дітьми. Вітер підняв батут в повітря на 3−6 м та переніс на відстань близько 73 м від того місця, де він був закріплений. Про це повідомляє Gismeteo із посиланням на Yakima Herald.

Унаслідок потужного атмосферного явища сильно постраждав один зі школярів. Дитину у критичному стані госпіталізували — на медичному вертольоті доставили в регіональну лікарню округу Якима. Інші четверо дістали незначні травми колін, щиколоток та ребер, а також струс мозку.

Нагадаємо, тропічний циклон «Кеннет» лютував у Мозамбіку наприкінці квітня. Жертвами стихійного лиха 27 квітня стали п’ятеро осіб, а буревій зривав дахи із житлових будівель, обривав лінії електропередач.


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