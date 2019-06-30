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Ракурс
Олег Верняєв та Анастасія Бачинська. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Європейські ігри 2019: українці здобули ще три золоті медалі (ФОТО, ТАБЛИЦЯ)

30 чер 2019, 18:01
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На Європейських іграх у Мінську 30 червня українці здобули ще чотири медалі — дві золоті та дві срібні.

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«Золото» здобув гімнаст Олег Верняєв, який продемонстрував результат 15,333 бала у вправах на брусах. Сенсацією став виступ 15-річної української гімнастки Анастасії Бачинської. Українка здобула золоту медаль у вільних вправах. Про це повідомив Національний олімпійських комітет України у Facebook.

Олег Верняєв. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Анастасія Бачинська. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Українка Аніта Серьогіна у змаганнях із куміте до 61 кг перемогла у фіналі словенку Тяшу Рістіч та стала чемпіонкою Європейських ігор у Мінську.

Аніта Сєрьогіна. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Українська каратистка Анжеліка Терлюга поклала в скарбничку збірної України срібну медаль. Вона здобула нагороду, виступаючи в куміте у ваговій категорії до 55 кг.

Олена Старікова. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Олена Старікова на велотреку здобула «срібло» цьогорічних Європейських ігор у гіті на 500 м. Українка показала час 33,389.

Каратистка Анжеліка Терлюга. Фото: НОК України в «Фейсбук»

Наразі збірна України у загальному медальному заліку змагань посідає третю сходинку. В активі українців вже 50 нагород. «Синьо-жовті» здобули 15 золотих медалей, 17 срібних та 18 бронзових. На першому місці РФ (44 золоті медалі, 23 срібних та 42 бронзові). Другу позицію займає Білорусь із 24 золотими, 16 срібними та 29 бронзовими медалями.

Таблиця: minsk2019.by

Нагадаємо, сьогодні на Європейських іграх борець греко-римського стилю Жан Беленюк виборов золоту медаль у категорії до 87 кг. Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні, а боксер Микола Буценко виборов ще одну срібну медаль.

Джерело: Ракурс


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