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Вибух газу зруйнував будинок. Фото: ДСНС

На Закарпатті вибух газу зруйнував житловий будинок, є постраждалі (ФОТО)

30 чер 2019, 17:24
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Вибух газоповітряної суміші стався 30 червня у селі Неліпино Свалявського району.

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Внаслідок вибуху зруйновано житловий будинок. Травми дістали власник помешкання та дворічна дитина. У чоловіка діагностували опікові травми 1−3 ступеню важкості на площі 35 відсотків тіла. У дитини — забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою. Потерпілих госпіталізували. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

На місці події працювали рятувальники, які ліквідували незначні осередки горіння. Обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу з газової системи автомобіля «Москвич», що знаходився в гаражі.

Вибух газу зруйнував будинок. Фото: ДСНС

Вибух газу зруйнував будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 червня у центрі Києва на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської прогримів потужний вибух. Надзвичайна подія призвела до руйнувань кількох нежитлових будівель, а в найближчих будинках вибуховою хвилею вибило скло. Виявилося, що вибух стався внаслідок витоку газу в одному із гаражів.

Джерело: Ракурс


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