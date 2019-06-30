Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n123776-komitet-vru-1-lypnya-rozglyane-pytannya-pro-zvilnennya-klimkina.html

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Комітет Верховної Ради України у закордонних справах розгляне питання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

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Питання звільнення глави МЗС розглянуть на найближчому засіданні, 1 липня. Про це повідомила голова парламентського комітету народний депутат Ганна Гопко, 30 червням передає «Громадське».

Крім того, депутати розглянуть призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України й обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський на брифінгу на підвищених тонах висловив своє обурення міністру закордонних справ Павлу Клімкіну в зв’язку з його відповіддю на російську ноту, що стосується військовополонених моряків українських Військово-морських сил. Глава держави заявив, що «в очі не бачив нашу відповідь на ноту Росії», звинувативши Клімкіна в тому, що він не вважає за потрібне обговорювати подібні питання з главою держави, і зажадав від МЗС публічних пояснень.

Після цього Клімкін зазначив, що бачить тактичні, і стратегічні розбіжності з президентом Зеленським щодо питань протидії агресії Росії. Міністр заявив, що більше не бачить необхідності допомагати главі України.

Раніше повідомлялося, що 6 червня Верховна Рада не підтримала рішення про відставку Павла Клімкіна з посади глави МЗС. Проект постанови про відставку міністра набрав лише 141 голос парламентарів. Згодом, 11 червня, Клімкін вдруге попросив депутатів Ради звільнити його з посади.