Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександ Хижняк. Фото: НОК України у Facebook

Олександр Хижняк виборов для України ще одну золоту медаль на Європейських іграх (ФОТО, ВІДЕО, ТАБЛИЦЯ)

30 чер 2019, 16:22
999

Боксер Олександр Хижняк приніс Україні ще одну золоту медаль Європейських іграх-2019.

Loading...

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 75 кг Хижняк переміг бійця з Італії Сальваторе Кавальяро. Українець домінував по ходу бою та переміг у поєдинку одноголосним рішенням суддів — 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 і 30:26. Про це повідомляє НОК України в Facebook.

Бронзову медаль в скарбничку збірної України поклав 26-річний гімнаст Ігор Радівілов. У змаганнях на брусах він став третім у вправах на кільцях. Українець отримав 14.733 бали. Друге місце за італійцем Марко Лодар та вірменином Ванаха Давтян. Вони перевершили нашого спортсмена менш ніж на 0.1 бала. Ігор Радівілов ще виступить у фіналі в опорному стрибку.

Ігор Радівілов. Фото: НОК України у Facebook

Сьогодні також українка Діана Варінська стала бронзовою призеркою Європейських ігор зі спортивної гімнастики. Спортсменка показала третій результат в індивідуальному багатоборстві.

Діана Варінська. Фото: НОК України у Facebook

Наразі збірна України у загальному медальному заліку змагань посідає третю сходинку. В активі українців 45 нагород. «Синьо-жовті» здобули 12 золотих медалей, 15 срібних та 18 бронзових. Перше місце займає Росія (43 золоті медалі, 23 срібних та 41 бронзові). На другому місці Білорусь із 24 золотими, 16 срібними та 28 бронзовими медалями.

Медальний залік. Інфографіка: minsk2019.by

Нагадаємо, сьогодні на Європейських іграх борець греко-римського стилю Жан Беленюк виборов золоту медаль у категорії до 87 кг. Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні, а боксер Микола Буценко виборов ще одну срібну медаль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Європейські ігри 2019: українці здобули ще три золоті медалі (ФОТО, ТАБЛИЦЯ)

Три золоті та дві срібні медалі в скарбничку збірної України на Європейських іграх 2019 року поклали гімнасти Олег Верняєв, Анастасія Бачинська, каратистки Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга та велосипедистка Олена Старікова

Новини України
18:01

Комітет ВРУ 1 липня розгляне питання про звільнення Клімкіна

Комітет українського парламенту у закордонних справах планує розглянути на найближчому засіданні питання звільнення глави МЗС Павла Клімкіна. Раніше звільнити Клімкіна закликав Раду президент Володимир Зеленський

Новини України
16:49

У Європі жертвами спеки стали восьмеро осіб

Аномально високі температури стали причиною загибелі вісьмох осіб у Європі. Найбільше жертв нарахували у Франції. Також загиблі є в Іспанії та Італії. У лікарнях у критичному стані перебувають ще декілька осіб

Світові новини
08:21
Новини партнерів
Загрузка...