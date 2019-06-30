Олександ Хижняк. Фото: НОК України у Facebook

https://racurs.ua/ua/n123775-oleksandr-hyjnyak-vyborov-dlya-ukrayiny-sche-odnu-zolotu-medal-na-ievropeyskyh-igrah-foto-video.html

Ракурс

Боксер Олександр Хижняк приніс Україні ще одну золоту медаль Європейських іграх-2019.

Loading...

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 75 кг Хижняк переміг бійця з Італії Сальваторе Кавальяро. Українець домінував по ходу бою та переміг у поєдинку одноголосним рішенням суддів — 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 і 30:26. Про це повідомляє НОК України в Facebook.

Бронзову медаль в скарбничку збірної України поклав 26-річний гімнаст Ігор Радівілов. У змаганнях на брусах він став третім у вправах на кільцях. Українець отримав 14.733 бали. Друге місце за італійцем Марко Лодар та вірменином Ванаха Давтян. Вони перевершили нашого спортсмена менш ніж на 0.1 бала. Ігор Радівілов ще виступить у фіналі в опорному стрибку.

Сьогодні також українка Діана Варінська стала бронзовою призеркою Європейських ігор зі спортивної гімнастики. Спортсменка показала третій результат в індивідуальному багатоборстві.

Наразі збірна України у загальному медальному заліку змагань посідає третю сходинку. В активі українців 45 нагород. «Синьо-жовті» здобули 12 золотих медалей, 15 срібних та 18 бронзових. Перше місце займає Росія (43 золоті медалі, 23 срібних та 41 бронзові). На другому місці Білорусь із 24 золотими, 16 срібними та 28 бронзовими медалями.

Нагадаємо, сьогодні на Європейських іграх борець греко-римського стилю Жан Беленюк виборов золоту медаль у категорії до 87 кг. Олег Верняєв виборов срібло у вправах на коні, а боксер Микола Буценко виборов ще одну срібну медаль.