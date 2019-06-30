Александр Хижняк. Фото: НОК Украины в Facebook

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Боксер Александр Хижняк принес Украине еще одну золотую медаль Европейских играх-2019.

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В финальном поединке в весовой категории до 75 кг Хижняк победил бойца из Италии Сальваторе Кавальяро. Украинец доминировал по ходу боя и победил в поединке единогласным решением судей- 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Бронзовую медаль в копилку сборной Украины положил 26-летний гимнаст Игорь Радивилов. В соревнованиях на брусьях он стал третьим в упражнениях на кольцах. Украинец получил 14.733 баллы. Второе место за итальянцем Марко Лодар и армянином Ванаха Давтян. Они превзошли нашего спортсмена менее чем на 0.1 балла. Игорь Радивилов еще выступит в финале в опорном прыжке.

Сегодня также украинка Диана Варинская стала бронзовым призером Европейских игр по спортивной гимнастике. Спортсменка показала третий результат в индивидуальном многоборье.

Сейчас сборная Украины в общем медальном зачете соревнований занимает третью строчку. В активе украинцев 45 наград. «Сине-желтые» завоевали 12 золотых медалей, 15 серебряных и 18 бронзовых. Первое место занимает Россия (43 золотые медали, 23 серебряных и 41 бронзовая). На втором месте Беларусь с 24 золотыми, 16 серебряными и 28 бронзовыми медалями.

Напомним, сегодня на Европейских играх борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в категории до 87 кг. Олег Верняев завоевал серебро в упражнениях на коне, а боксер Николай Буценко завоевал еще одну серебряную медаль.